Fatih Altaylı'nın yeni adresi belli oldu

Erden Timur'un sahibi olduğu Forbes Türkiye, Fatih Altaylı ile anlaşmaya vardı.

Türkiye’deki yayınlarına 2020 yılında son veren Amerikan merkezli ekonomi dergisi Forbes’un ülkemizdeki lisans hakları Erden Timur tarafından satın alınmıştı.

4 yıllık aranın ardından geçtiğimiz Haziran ayında satışa çıkarak okuyucuları ile buluşmuştu. O tarihten itibaren aylık olarak yayın hayatını sürdüren Forbes Türkiye’de flaş bir gelişme yaşandı.

HaberTürk’ten ayrıldığından beri kendi sitesinde köşe yazıları yazan Gazeteci Fatih Altaylı’nın Forbes Türkiye ile anlaştığı duyuruldu.

Forbes Türkiye tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk medyasının usta ismi, güçlü ve eğilmez kalemi Fatih Altaylı, Ekim sayısından itibaren Forbes Türkiye'de” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray’daki karaborsa bilet skandalının ardından kulüp içi muhalefetin en önemli isimlerinden biri olan Fatih Altaylı ve Galatasaray Sportif AŞ eski yöneticisi Erden Timur’un bu iş birliği spor camiasında da gündem oldu.