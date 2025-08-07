  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi
Güncelleme:

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü kendi Youtube kanalında yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullandı. 

Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  Kendi Youtube kanalında yaptığı bir değerlendirme sonrasında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan açılan davada savcılık 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame kabul edilirken Altaylı’nın yargılanacağı davada ilk duruşmanın tarihinin 3 Ekim 2025’te görüleceği açıklanmıştı.

Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Engelli Web'in aktardığına göre karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Kanal şu an için Türkiye'den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Fatih Altaylı'nın youtube kanalına erişim engeli getirdiğini doğruladı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı temmuz ayı reytinglerinde birini olmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Altaylı'nın YouTube kanalı için lisans ihtarı yapmıştı. RTÜK'ün açıklamasında yayın ücretinin ödenmemesi ve 72 saat içerisinde yayın hizmetlerine son vermemesi durumunda işlem yapılacağı bildirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında; İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği, Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği, Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı, İhtar olunur."

Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli'ye 26 yıllık zor soru ?Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli'ye 26 yıllık zor soru ?Güncel

 

 

 

text-ad
Etiketler fatih altaylı fatih altaylı'nın kanalı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Usta oyuncunun 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ortaya çıktı Usta oyuncunun 1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ortaya çıktı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! Yeni imajıyla görenlerin tanıyamadığı Küçük Emrah'ın mal varlığı ortaya çıktı Yeni imajıyla görenlerin tanıyamadığı Küçük Emrah'ın mal varlığı ortaya çıktı 4 çocuğunun annesini, çocuklarının gözü önünde boğdu 4 çocuğunun annesini, çocuklarının gözü önünde boğdu Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış! Erdoğan’ın 40 yıllık dostundan AK Parti'de depreme neden olacak açıklama Erdoğan’ın 40 yıllık dostundan AK Parti'de depreme neden olacak açıklama Ev yapımı domates konservesinde ölümcül risk: Bu hatayı sakın yapmayın! Ev yapımı domates konservesinde ölümcül risk: Bu hatayı sakın yapmayın! Sahte diplomalı oldukları tespit edilen avukat sayısı açıklandı! Sahte diplomalı oldukları tespit edilen avukat sayısı açıklandı! Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanından hala iz yok! Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanından hala iz yok! Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı! Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı!
Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti Erdoğan imzayı attı; KOBİ'nin tanımı değişti ABD'ye yerleşip hem adını hem de yaşantısını değiştiren güzel oyuncudan müjdeli haber ABD'ye yerleşip hem adını hem de yaşantısını değiştiren güzel oyuncudan müjdeli haber Asansörün halatı koptu... Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi! Asansörün halatı koptu... Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi! Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli'ye 26 yıllık zor soru ? Fatih Altaylı'dan MHP lideri Bahçeli'ye 26 yıllık zor soru ? Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı Ünlü tatil cennetinde nüfus 4'e katlandı Semt pazarlarına POS zorunluluğu yalanlandı! Semt pazarlarına POS zorunluluğu yalanlandı! MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti MHP'nin Terörsüz Türkiye afişindeki ''9 bölge'' detayı tepki çekti Güzel sunucunun ''evli oyuncunun tacizine uğradım'' ifşası ortalığı karıştırdı! Güzel sunucunun ''evli oyuncunun tacizine uğradım'' ifşası ortalığı karıştırdı! MasterChef'in Somer Şefi 25 yaş küçük genç sevgilisinin aşk tatili olay oldu MasterChef'in Somer Şefi 25 yaş küçük genç sevgilisinin aşk tatili olay oldu DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi