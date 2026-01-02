Fatih Altaylı'nın Youtube'a döneceği tarih belli oldu

Cezaevinden tahliye edilen gazeteci Fatih Ataylı'nın en erken iki ay sonra yayınlarına başlayacağı öğrenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın tahliyesinin ardından son durumunu meslektaşı İsmail Saymaz aktardı. Altaylı'nın bir süre daha ailesiyle vakit geçireceğini belirten Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

"Önceki akşam Fatih Altaylı’yı evinde ziyaret ettim, geçmiş olsun dedim. Altaylı, bir süre daha ailesiyle vakit geçirecek. Bu arada bir-iki operasyon olacak ve annesinin sağlık durumuyla ilgilenecek. Yayınlarına en erken iki ay sonra ‘Teke Tek Bilim’ ile başlayabilir."

Ne olmuştu?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında 20 Haziran Cuma günü yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlenmişti.

26 Kasım günü görülen karar duruşmasında Fatih Altaylı ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

29 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi suçun niteliği, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesinin bulunmayışı ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi değerlendirilerek Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.