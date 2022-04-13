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Fatih Çıtlak'tan sahur programına damga vuran gaf!

Kanal D ekranlarında sahur programı yapan Mehmet Fatih Çıtlak, ''Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor, hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela'' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D ekranlarında Ramazan ayı boyunca sahur programında izleyici ile buluşan Mehmet Fatih Çıtlak, Türk televizyon tarihine geçecek bir gafa imza attı.

"BİR KERE 'EVET' DİYORSUN, DÜNYAN KARARIYOR"
Programında "Bir duayla hayatımız değişebilir" konu başlığı üzerine bir konuşma yapan Mehmet Fatih Çıtlak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor" ifadelerini kullandı.

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI
Yaptığı hatanın farkına varan Çıtlak, "Hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Sosyal medyada elden ele dolaşan video için "Aman Mehmet hocanın eşi duymasın" yorumları yapılıyor.

Etiketler fatih çıtlak
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