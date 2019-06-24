Fatih Portakal oy farkının nedenlerini açıkladı !

Gazeteci Fatih Portakal, tekrarlanan İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun 806 bin farkla yarışı kazanmasının nedenlerini yazdı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda madde madde nedenleri sıralayan Portakal, "Sonuçtan ders çikarmazlar ise siyaseten çalkantılı günler bekliyor Cumhur İttifakı’nı" yorumunda bulundu.
Fatih Portakal'ın 800 bin oy farkının nedeni olarak sıraladığı maddeler
1- tek adam yönetimi
2- fazlaca kibir
3- yakinlari kollama/kayırma
4- halktan kopukluk
5- nefret dili
6- insanlari güzel sözlerle kandirma
7- şatafat
8- politika üretememe
9- ulkeyi ABD ve Rusya’ya daha bağimli hale getirme
10- vasıfsız, liyakatsız yöneticiler
11- tek adama karşı parti içi cesaretsizlik
12- getirdikleri ucube sistem
13- günü gününe uymayan sözler
14- parti devlete dönüşme arzulari
15- ve nasirlaşan vicdanlari