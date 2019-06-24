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  3. 24 Haziran 2019 11:58

Fatih Portakal oy farkının nedenlerini açıkladı !

Gazeteci Fatih Portakal, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının nedenlerini açıkladı.

Fatih Portakal oy farkının nedenlerini açıkladı !
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Gazeteci Fatih Portakal, tekrarlanan İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun 806 bin farkla yarışı kazanmasının nedenlerini yazdı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda madde madde nedenleri sıralayan Portakal,  "Sonuçtan ders çikarmazlar ise siyaseten çalkantılı günler bekliyor Cumhur İttifakı’nı" yorumunda bulundu.

Fatih Portakal'ın 800 bin oy farkının nedeni olarak sıraladığı maddeler
1- tek adam yönetimi

2- fazlaca kibir

3- yakinlari kollama/kayırma

4- halktan kopukluk

5- nefret dili 

6- insanlari güzel sözlerle kandirma

7- şatafat

8- politika üretememe

9- ulkeyi ABD ve Rusya’ya daha bağimli hale getirme

10- vasıfsız, liyakatsız yöneticiler

11- tek adama karşı parti içi cesaretsizlik

12- getirdikleri ucube sistem

13- günü gününe uymayan sözler

14- parti devlete dönüşme arzulari

15- ve nasirlaşan vicdanlari

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