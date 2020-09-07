Fatih Portakal, son kez FOX Ana Haber'e çıkacak

Televizyon kanalları yeni yayın dönemine başlıyor. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, “Fatih Portakal ayrılma sürecini yarın kendi anlatacak” derken, “Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek. Fatih orada anlatacak neden ayrıldığını” ifadelerini kullandı.

FOX TV Ana Haber'de yarın Şentürk ve ana haberin yeni sunucu Selçuk Tepeli olacak. Fatih Portakal, Ana Habere de konuk olacak. Portakal, son kez bayrak değişiminde FOX Ana Haber ekranlarında olacak.

Öte yandan Şentürk, “İktidar, FOX yönetimine ve Fatih'e baskı yaptı ve yolları ayırma kararı aldılar diyorlardı. İktidar, Fatih Portakal'a para verdi iddiası vardı. Doğan Şentürk yol verdi, engellemek istemedi iddiaları vardı. Korktu kaçtı diyen de var. Bunlar çok komik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, İsmail Küçükkaya da FOX TV’deki 8. Sezonunda “Çalar Saat” programına devam edeceğini açıkladı.