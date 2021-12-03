Fatih Portakal Yeni Akit'in haberiyle böyle dalga geçti

Fatih Portakal, ekonomik krizi görmezden gelip Türkiye ekonomisini akıl almaz ifadelerle anlatan Yeni Akit'in haberiyle sosyal medya hesabından dalga geçti.

Türkiye ekonomisi yangın yerine dönmüşken Yeni Akit, "Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak... 'Artacak' deyip duyurdu" başlıklı haberinde akıl almaz ifadeler kullandı.

Yeni Akit haberinde "Pek çok alanda yabancı yatırımcı çeken Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından da tercih edilen ülkelerin başında geliyor." dedi.

“ARAP DÜNYASI VE DEMOKRASİ, TR VE SAĞLAM DEMOKRASİ”

Yeni Akit'i sosyal medya hesabında ti'ye alan Fatih Portakal, haber için "Günün en komik haberi kanımca" dedi.

Fatih Portalak sosyal medta hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günün en komik haberi kanımca: Demokrasimiz sağlam ve güvenilir olduğu için Arap sermayesi TR’ye gelecekmis. Arap dünyası ve demokrasi. TR ve sağlam demokrasi!! Hayırlı işler"

YENİ AKİT'İN "MÜJDELİ" HABERİ

İşte Yeni Akit'in "müjdeli" haberinde öne çıkan satırlar:

-Sanayiden finansa, enerjiden ulaşıma, madencilikten perakendeye kadar pek çok alanda yabancı yatırımcı çeken Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından da tercih edilen ülkelerin başında geliyor.

-Körfez ülkelerinin yatırımlarındaki ilk adresi Türkiye olurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat, "Türkiye’ye gelen yatırımlar, hukuki ve demokratik altyapının ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Demokrasi ve hukuki altyapının sağlam olmasından dolayı Türkiye’yi tercih ediyorlar.