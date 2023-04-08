Fatih Portakal'dan AK Partili milletvekili talidi

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal dün akşamki canlı yayında "unutamadığım an" diyerek yaptığı AK Partili Milletvekili Alpay Özalan taklidiyle gündem oldu.

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, son dönemde Meclis'te unutulmaz anları paylaştı. Portakal'ın AK Parti milletvekili Alpay Özalan'ın Meclis'teki bir kavga sırasındaki haline ilişkin canlı yayında yaptığı taklidi gündem oldu.

Portakal yaptığı açıklamada "Benim unutamadığım ise Alpay Özalan'ın kavga sırasında kaba kuvvetini gösterip hınçla, öfkeyle baktığı o andı. İnsan çirkinleşiyor aslında öyle baktığı zaman. Özalan yakışıklı, hoş bir adam ama o öfke insanın suratına yapıştığında dünyanın en çirkin insanı olabiliyorsunuz " dedi.

ÖZALAN'IN YUMRUĞU OLAY OLMUŞTU

TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sözleri sonrası arbede yaşanmış ve Özalan'ın CHP’li milletvekillerine yumruk savurması olay olmuştu.