Fatih Portakal'dan canlı yayında Yıldırım için ''Gelmez ama...'' kahkahası

Fox Tv Anahaber sunucusu Fatih Portakal, iki İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ı canlı yayına davet etti. Portakal konuşmasının devamında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için 'gelmez ama...' deyip kahkaha attı.

NE OLMUŞTU?

Binali Yıldırım Habertürk ekranlarında, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, “Olabilir, bakarız. Onun için garanti veremem. Tek başıma bir karar veremem. Sizinle program yapmaktan memnuniyet duyarım. Hele biraz eteklerimizdeki taşları dökelim” demişti. Haber Global’de canlı yayında soruları yanıtlayan Ekrem İmamoğlu ise Yıldırım'a yanıt olarak “Benim kararım net. Özgürlüğümle, demokrasi kurallarına uyma konusunda verdiğim sözle yola çıktım. Canlı yayında olabilir bakarız demiş. Garanti veremem tek başıma karar veremem demiş. Fark burada. Ben 16 milyon insanın bizden ne istediğine bakarım.” ifadelerini kullanmıştı.

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