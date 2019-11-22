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  3. 22 Kasım 2019 17:38

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak komplo iddiası

Gazeteci Rahmi Turan'ın ortaya attığı 'Saray'a giden CHP'li' iddiasını Erdoğan yalanladı. Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak komplo iddiası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben bir CHP'liyle görüşmüşüm. Ben? Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmedin takdirde CHP bu yalancıdan kurtulsun" açıklamasını yaptı. 

Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından bir paylaşım yapan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"#CBErdoğan saraya CHP’li gitti iddiasiyla ilgili, “yalan, mevkimi ortaya koyuyorum” dedi. Şimdi biliyorsa ana muhalefet lideri açıklamalı eğer açıklamıyorsa #RahmiTuran’in bu ismi tartışmasız duyurması gerekir. O da yapmaz ise bir komplo mu kurulmak istendi sorusu akla geliyor."

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