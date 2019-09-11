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  3. 11 Eylül 2019 18:09

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri: "Keşke kendisi yapabilseydi...''

"Artık şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum" diyen Erdoğan'a Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan "Öğüdünü keşke kendi yapabilseydi" eleştirisi geldi.

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri: Keşke kendisi yapabilseydi...''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 29 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi.

Erdoğan konuşmasında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu hedef aldı.

Erdoğan belediyelerdeki işten çıkarmaları işaret ederek, "İBB'de göreve geldiğimizde hak eden kimseye dokunmadık, yerinden aşından etmedik" diye konuştu. 

Erdoğan, "Artık şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum." dedi.

Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Erdoğan'ın sözleri üzerine yaptığı paylaşımda "En kolayı akıl vermek. #CBErdoğan öğüdünü keşke kendi yapabilseydi. Artık tren çoktaan gözden kayboldu" dedi.

İşte o paylaşım:

"En kolayı akıl vermek. #CBErdoğan öğüdünü keşke kendi yapabilseydi. Artık tren çoktaan gözden kayboldu.

Erdoğan diyor ki; “sehirinizdeki herkesin belediye başkanı olun.”
Bu nasihati veren ülkenin tümünü kucaklayamamış olan biri ne yazık ki!!!"

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fatih portakal , fox
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