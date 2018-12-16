Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Portakal'ın Paris'teki eylemler sonrası sarf ettiği 'Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek' sözlerine tepki göstermesinin ardından Portakal'dan yanıt geldi.

Fox TV sunucu Fatih Portakal, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Portakal, 'Başları kesilmelidir diyene de bir iki laf edilseydi keşke' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal'ın 'Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek' sözlerine tepki göstererek, "Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir?" ifadelerini kullanmıştı.

"EDEPSİZ VE AHLAKSIZ DEMESEYDİ İYİYDİ"

Portakal şu ifadeleri kullandı:

“Başları kesilmelidir,” diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, “edepsiz ve ahlaksız” demeseydi iyiydi.