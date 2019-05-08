Fatih Portakal'dan ''iktidar pişman'' mesajı

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal sosyal medyada yaptığı paylaşımda YSK'nin İstanbul seçimini yenilenmesi kararının ardından AKP'nin pişman olduğunu öne sürdü.
Portakal Twitter hesabından şunları yazdı:
#AKP, ortağı #MHP ve çevreleri dışında #YSK’nın hukuk garabeti kararını eleştirmeyen yok. #YSK kendini inkar eden kurul haline geldi. #İstanbulBarosu sandık değil karar şaibeli dedi. İktidarın, “biz ne yaptık böyle” dediğini düşünüyorum.Ama. İş işten geçti. #23haziranseçimvar
#AKP, ortağı #MHP ve çevreleri dışında #YSK’nın hukuk garabeti kararını eleştirmeyen yok. #YSK kendini inkar eden kurul haline geldi. #İstanbulBarosu sandık değil karar şaibeli dedi. İktidarın, “biz ne yaptık böyle” dediğini düşünüyorum.Ama. İş işten geçti. #23haziranseçimvar— fatih portakal (@fatihportakal) 8 Mayıs 2019
Bir tarafta İstanbul’a karargah kuracak olan #CBErdoğan, #DevletBahçeli ve #BinaliYıldırım. Karşılarında tek adam #Ekremİmamoğlu. Üçe karşı bir. 31 Mart’tan farklı değil. Bir daha sandıktan çıkar mı? Neden olmasın? İlkinden çok daha şanslı ve artık tanınırlığı %100. Cesaretli de.— fatih portakal (@fatihportakal) 8 Mayıs 2019