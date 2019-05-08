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  3. 08 Mayıs 2019 09:13

Fatih Portakal'dan ''iktidar pişman'' mesajı

FOX TV ana haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, AK Parti'nin YSK'nın aldığı İstanbul Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi kararından pişman olduğunu öne sürdü

Fatih Portakal'dan ''iktidar pişman'' mesajı
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Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal sosyal medyada yaptığı paylaşımda YSK'nin İstanbul seçimini yenilenmesi kararının ardından AKP'nin pişman olduğunu öne sürdü.

Portakal Twitter hesabından şunları yazdı:

#AKP, ortağı #MHP ve çevreleri dışında #YSK’nın hukuk garabeti kararını eleştirmeyen yok. #YSK kendini inkar eden kurul haline geldi. #İstanbulBarosu sandık değil karar şaibeli dedi. İktidarın, “biz ne yaptık böyle” dediğini düşünüyorum.Ama. İş işten geçti. #23haziranseçimvar

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