Fatih Portakal'dan Mansur Yavaş yorumu !

İDESAM Araştırma Şirketi’nin 19-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara merkez ilçeler ve beş çevre ilçede yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ankete göre Ankaralıların Mansur Yavaş yönetiminden memnun olduğu sonucu ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Portakal, anketle ilgili yorumda bulunarak, "Sadece kendisinden bekleneni yapıyor. Ankara’nın sorunlarına odaklanıyor. Olması gereken bu. Basit bir sey, belediye başkanı olduğunu unutmamak. Umarim böyle gider."

Seçim sonrası ilk anket sonuçları açıklandı