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  3. 10 Temmuz 2019 16:58

Fatih Portakal'dan şaşırtacak Ali Babacan paylaşımı !

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan hakkında Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Ali Babacan ve ona katılacak isimlerin kendi cenahlarını böleceğini söyledi.

Fatih Portakal'dan şaşırtacak Ali Babacan paylaşımı !
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FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen partide yer alan isimlerin kendi cenahlarını böleceğini ifade etti.

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın partisini destekleyen isimler arasında eski bakanlar Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün'ün de olduğu ileri sürüldü.

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Babacan'ın kuracağı partiyi destekleyeceği iddia edilen isimler ile ilgili kişisel Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Portakal şu ifadeleri kullandı:

İsimler bunlar ise ne değişecek? Bir de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül var. Kendi döneminde hiç sorgulamayıp bütün yasaları imzalayan ve şimdi gölgenin ardına saklan Gül. Kendi cenahlarını bölerler.

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