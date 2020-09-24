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  3. 24 Eylül 2020 12:39

Fatih Tezcan'ın 6 yıla kadar hapsi istendi

Fatih Tezcan hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması istemiyle dava açıldı. İddianame kabul edildi, Tezcan'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Fatih Tezcan'ın 6 yıla kadar hapsi istendi
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Fatih Tezcan hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Tezcan hakkında, Twitter, YouTube ve birden fazla görsel, işitsel iletişim aracılığıyla "Fatih Tezcan" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Tezcan'ın soruşturmaya konu olan paylaşımını "mavi tıklı/onaylı" Twitter hesabı üzerinden yaptığı belirtilen iddianamede, suçun maddi unsurunun "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehdit" oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede bu kapsamda, Fatih Tezcan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tezcan'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

 

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