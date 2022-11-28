Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor S Sport Plus’ta

Dünya Kupası arasında, Fenerbahçe’nin Rayo Vallecano ve Villarreal ile; Beşiktaş’ın İstanbulspor, Karagümrük, Charleroi, Westerlo, Giresunspor ile Trabzonspor’un Hull City ve Crystal Palace ile oynayacağı hazırlık maçları canlı yayınla S Sport Plus’ta futbolseverlerle buluşuyor

Futbol liglerine Dünya Kupası için verilen arada, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hazırlık maçlarıyla S Sport Plus’ta! Her iki takımın da hazırlık maçları Dünya Kupası arasında futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe hazırlık maçları kapsamında iki İspanyol takımını evinde ağırlayacak. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Çarşamba günü saat 20:00’de LaLiga ekibi Rayo Vallecano ile, 3 Aralık Cumartesi günü saat 19:00’da ise bir diğer İspanyol takımı Villarreal ile karşılaşacak.

Beşiktaş ise ilk karşılaşmasını yarın (29 Kasım Salı) saat 19:00’da İstanbulspor ile Vodafone Park’ta yapacak. Siyah beyazlılar ayrıca; Cuma 19:00’da Karagümrük ile; 8 Aralık Perşembe günü 19:00’da Charleroi ile, 11 Aralık Pazar 19:00’da Westerlo ve 15 Aralık Perşembe 14:00’te Giresunspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor ise Cumartesi günü saat 16:00’da Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçına çıkacak. Bordo mavili ekip 7 Aralık Çarşamba saat 19:00’da ise Crystal Palace ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hazırlık maçlarına özel kampanyalar

S Sport Plus, üç büyük takımın taraftarlarına, özel kampanyalar hazırladı. “FENERBAHCE”, “BESIKTAS” ve “TRABZONSPOR” kampanya koduyla aylık paket üyeliklerini başlatanlar S Sport Plus Aylık Paketine ilk ay 34.99 TL yerine sadece 19.99 TL ödeyerek, hem bu hazırlık maç programını hem de S Sport Plus’ta yayınlanan tüm spor içeriklerini izleyebilecekler.