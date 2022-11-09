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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarmıştı, kovuldu

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarmıştı, kovuldu
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TV5 ekranlarına FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu alan Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.

FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür TV5'te yayınlanan "Düşünme Vakti" isimli programa konuk oldu. 

Hakan Şükür'ün ünvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı. Program sunucusu Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.

Etiketler tv5 hakan şükür Eski Milli Sporcu Mehmet Ali Kayacı
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