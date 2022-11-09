FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarmıştı, kovuldu
TV5 ekranlarına FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu alan Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.
FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür TV5'te yayınlanan "Düşünme Vakti" isimli programa konuk oldu.
Hakan Şükür'ün ünvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı. Program sunucusu Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.
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