FETÖ'den tutuklanmıştı... Mümtazer Türköne tahliye edildi

FETÖ'den tutuklanan eski Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi. Zaman gazetesindeki bazı yazıları delil olarak görülen Türköne, yaklaşık 4.5 yıldır hapiste.

Zaman gazetesindeki bazı yazıları delil olarak görülen Türköne, yaklaşık 7 yıldır cezaevindeydi.

BAHÇELİ YENİDEN YARGILAMA İSTEMİŞTİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin attığı bir tweetle gündem olmuştu. Bahçeli, FETÖ-PYD davasında 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan eski Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin yeniden yargılanmasını talep etmişti.

Bahçeli, şöyle konuşmuştu;

"Bugün Ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne’nin şehadetinin 41.yıldönümüdür. 23 Haziran 1979’da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz’er Türköne ise cezaevindedir. Mümtazer Türköne’yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur.

Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz’er Türköne’nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegâne merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtazer Türköne’nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır.

Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtazer Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir."