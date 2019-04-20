MHP lideri Devlet Bahçeli, Antalya’da partisinin belediye ve il başkanlarıyla buluştu. Toplantıda seçim sürecine dair çarpıcı tespitlerde bulunan Bahçeli, Fehmi Koru’nun, Cumhur İttifakı’nı yönelik kaleme aldığı sözde analizine de değindi.

“FETÖ’NÜN FEHMİ’Sİ PENSİLVANYA’NIN KORU’SU…”

MHP lideri Bahçeli “Biz bunların alayını tanıyoruz. Ne yapmak istediklerini az çok biliyoruz. FETÖ’nün Fehmi’si, Pensilvanya’nun Koru’su, 15 Temmuz’un intikamını almak için sıraya girmiştir. Bu şahsın elini kolunu sallayarak dolaşıyor olması hayrettir. Pensilvanya’nın korosunun eski gazeteci kadrosundan olan melun şahıs, MHP’nin, AK Parti’nin altını oyduğunu ifade etmiştir. AK Parti’nin daha az zararlı bir müttefik bulmasını utanmadan sıkılmadan önermiştir. MHP, TBMM’de denge ve denetleme görevi yapmaktadır. Bu çürük yumurta, bu husumet odağı hangi hakla bunları söyleyebilmektedir? Karanlık dönemlerin kalemşörü olan bu şahsın geçmişinden utanması var mıdır? FETÖ’nün Koru’su kime hangi mesejları veriyor? Cumhur İttifakı’nı hazmedemeyenler, 15 Temmuz’un intikamını almak isteyenlerdir. Bizim ittifakımız siyasi alışveriş üzerine bina edilmiş değildir. Cumhur İttifakı Türk milletinin iradesiyle inşa edilmiştir.” diye konuştu.

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