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Flash Haber ailesine yeni isim

Flash Haber ailesine yeni isim

Uzun yıllardır sürdürdüğü sıcak gündem içerikli tartışma programlarına televizyon ekranlarına bir süre ara vererek youtube kanalı üzerinden devam etmekte olan televizyoncu Lale Özan Arslan Flash Haber TV ailesine katıldı.

Lale Özan Arslan 25. Saat + adı ile Çarşamba akşamları 21:00-00:00 arasında yayınlanacak
programında Türkiye gündemine ilişkin haberleri alanının en uzman isimleri ve Türkiye’nin en duyarlı gazetecileri ile beraber irdeleyerek izleyicileri ile buluşturacak.

Lale Özan Arslan, Ankara’da dünyaya gelmiş aldığı tiyatro eğitiminin ardından sanat hayatına atılmış; Ankara Sanat Tiyatrosu’nda görev yapmıştır. Oyunculuk yaptığı 1992 yılında, Anadolu Ajansı tarafından kurulan “ART” adlı radyo ve görüntü servisinde çalışmaya başlamıştır. Radyo Anadolu’da gazeteci Metin Uca ile birlikte
kültür sanat programı sunmuştur.

Televizyonculuk kariyeri Halk TV’de çalıştığı 2009-2019 yılları arasında özellikle Gezi olaylarındaki cesaret ve konsantrasyonu ile dikkat çekmiştir. Halk TV ile yollarını ayıran gazeteciarkadaşlarıyla birlikte Bizim TV adlı Youtube kanalını kurmuş sonrasında kendi Youtube kanalı üzerinden Türkiye’nin güncel başlıklarını değerlendirmeye devam etmiştir.

Arslan’ın ilkeli, cesur ve araştırmacı bakış açısı ile 25. Saat + programı her Çarşamba akşamı Flash Haber TV’de yayında olacak.

Flash Haber TV Yayınlarını:
TürkSAT 3A/4A Uydusu 32. Kanal 12685/Symbol 30000/Pol:V(Diikey) Frekansı,
D-Smart 274. Kanal,
WEB Sitesi üzerinden https://flashhabertv.com/canli-yayin.html
Youtube Flash Haber TV sayfasından
ve çok yakında DİGİTÜRK 50. Kanal’dan takip edebilirsiniz

Etiketler lale ozan arslan flash haber tv flash haber flash tv
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