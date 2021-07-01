Flash TV Ana Haber'i Uğur Dündar mı sunacak ?
Gazeteci Uğur Dündar, yeniden haber bülteni sunacağı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Usta gazeteci Uğur Dündar'ın, yeniden yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV’de Ana Haber Bültenini sunacağı iddia edildi.
Hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Dündar, ''Bir medya sitesinde, bana sorulmadan yapılan habere göre, bir televizyonda ana haber bülteni sunacakmışım... Yok böyle bir şey. Olursa zaten buradan gereken açıklamayı ben yaparım...'' dedi.
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