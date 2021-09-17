Flash TV geri dönüyor

Ekim ayında yayın hayatına başlaması planlanan Flash TV'nin başına Genel Yayın Yönetmeni olarak Hakan Aygün getirildi.

2019 yılında yayınına ara veren Flash TV, ekranlara geri dönüyor. Ekim ayında yeniden yayın hayatına başlaması planlanan kanalın başına Genel Yayın Yönetmeni olarak Hakan Aygün getirildi.

MedyaTava'dan Murat Aydın'ın haberine göre, gazeteci Çağlar Cilara da kanalda yerini aldı. Kanalın Ankara Haber müdürü de Halk TV ve Bizim TV adlı YouTube kanalında çalışan Lale Özan Arslan oldu.

Flash TV, son olarak gazeteci Fehmi Koru'ya bir teklif götürdü. Kanalda program yapacağı iddia edilen Koru, bugün Flash TV'ye giderek Hakan Aygün ile görüştü. Ayrıca Halk TV'de program yapan Özlem Gürses'e de Flash TV'den teklif götürüldüğü ancak Gürses ile herhangi bir görüşmenin yapılmadığı öğrenildi.

'28 YILLIK TELEVİZYONCULUK TARİHİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMEMEK İÇİN ARA VERİYORUZ'

Mart 2019'da yayınını sonlandıran Flash TV yönetimi, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz" açıklamasını yapmıştı.