Flash TV'de kriz üstüne kriz!

Yeni logosuyla yayın hayatına devam edecek Flash TV'de kanalın sahipleri olan Ömer Ziya Göktuğ ile Mehmet Emin Göktuğ arasında yaşanan anlaşmazlıktan sonra yeni bir kriz daha ortaya çıktı.

Flash TV, yeni yayın hayatı için kolları sıvadı. İş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un patronluğunda yeni yayın politikası, yeni logosu ile yoluna devam edecek olan kanalda ilk kriz yaşandı.

Ömer Ziya Göktuğ'un kardeşi, Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, mahkemede hakkını arayacağını duyurdu. Bu haberden sonra başka bir kriz daha yaşandı.

Kısa bir süre önce Ankara’da haber müdürü olarak işe başlayan gazeteci Lale Özan Arslan, kanal yayın hayatına başlamadan istifa etti. Lale Özan Arslan'ın iş tanımı konusunda yönetim ile sorun yaşadığı iddia edildi.