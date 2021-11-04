Flash TV’de krizler bitmiyor: Bu kez web sitesi kapandı

11 Ekim'de yeniden yayın hayatına başlayan Türkiye'nin ilk özel televizyonlarından Flash TV'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

Uzun yılların ardından 11 Ekim’de izleyici ile yeniden buluşan Flash TV’de kriz üstüne kriz yaşanmaya devam ediyor. Son olarak resmi web sitesinin kapatılarak YouTube kanalına yönlendirme yapılması kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu..

FLASH TV’DE KRİZLER BİTMİYOR!

Flash TV’de ilk olarak Ömer Ziya Göktuğ’un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ, yazılı bir açıklama ile kanalın yarısının kendisine ait olduğunu belirtip, mahkemede hakkını arayacağını duyurmuştu. Ardından, Flash TV ile anlaştığı iddia edilen ünlü sunucu Saba Tümer ile gazeteci Akif Beki‘nin haberleri olmadan afişlerde yer alması olayı patlak verdi.

Ankara’da haber müdürü olarak işe başlayan gazeteci Lale Özan Arslan‘ın ayrılığının ardından iki kameraman, bir muhabir ve bir montajcının yaşananlardan dolayı toplu istifa haberleri geldi…

Eğlence ve reality şov programlarıyla bilinen televizyon kanalı Flash TV, iki buçuk yıllık aranın ardından sorunlar yumağı içinde yayın hayatına devam ediyor.

Haber İskelesi'nde yer alan habere göre; bu kez ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun Flash TV‘nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ’un, başdanışmanlığını yaptığı kanalın resmi web sitesinin kapatıldığı ortaya çıktı.

Flash TV‘nin yayın akışını görmek için kanalın kurumsal web sitesi adresi www.flashtv.com.tr’ye girmek istendiğinde sitenin kapalı olduğu göze çarpıyor. Mevcut linke tıkladığınızda ise www.youtube.com/c/FlashTVHaber/videos adresine yönlendirme yapılıyor…

PEKİ AMA BU UYGULAMA NİYE YAPILDI?

Flash TV’nin bağlı olduğu şirket Göktuğ Elektronik Yayıncılık. Şirketin uzun zamandır atıl durumdaki www.goktugelektronik.com.tr web sitesinde ‘Toplantı Bilgileri’ bölümünün en alt altına dava ilanı eklendiği görülüyor.

Flash TV’nin %50 ortağı Ömer Ziya Göktuğ şirket Genel Kurul Kararı iptali davasını mahkemenin isteğiyle duyurmak zorunda kalıyor. Buna göre Flash TV’nin kurumsal temsil yetkilisinin dava sonucunda belirleneceği açığa çıkıyor. Oysa bunun Flash TV’nin resmi web sitesinde yapılması gerekiyordu.

Açıldığı günden bu yana adı krizlerle anılan Flash TV‘nin yaklaşık 1 aylık karnesine bakacak olursak;

1-Anlaşma yapılmayan ünlülerin yüzlerinin billboardlara konulması

2-Ankara Haber Müdürü Lale Özan Arslan’ın ilk gün istifası

3-Yeni işe alınan personelin işe girişlerinin gecikmesi ve Ankara bürosunun toplu istifası

4-Digiturk’e 1 Kasım’da 55. kanaldan girilecek duyurularına rağmen girilememesi.