FOX TV haber programlarını kaldırıyor mu ?

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, FOX TV'nin haber programlarına son vereceğini ve TV8 gibi sadece eğlence programları ve dizilere ağırlık verileceğinin konuşulduğunu yazdı.

Ateş yok ama Duman var

Mesut Yar köşesinde şu ifadeleri kullandı: Bu çok acayip bir söylenti. İddiaya göre FOX önümüzdeki dönemde TV8 gibi bir eğlence kanalına dönüşerek reyting rekoru kıran habercilerini yeni kuracağı haber kanalında değerlendirecekmiş...

Bu tip kulislere itibar eden bir adam değilim, böyle bir şeye de ihtimal vermiyorum ama bu söylentinin dumanı bir hayli yoğun. Dur bakalım!