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  3. 17 Mayıs 2017 15:24

FOX TV haber programlarını kaldırıyor mu ?

Ünlü TV yazarı Mesut Yar, FOX'un bir eğlence kanalına dönüşeceğini iddia etti.

FOX TV haber programlarını kaldırıyor mu ?
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Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, FOX TV'nin haber programlarına son vereceğini ve TV8 gibi sadece eğlence programları ve dizilere ağırlık verileceğinin konuşulduğunu yazdı.

Ateş yok ama Duman var

Mesut Yar köşesinde şu ifadeleri kullandı: Bu çok acayip bir söylenti. İddiaya göre FOX önümüzdeki dönemde TV8 gibi bir eğlence kanalına dönüşerek reyting rekoru kıran habercilerini yeni kuracağı haber kanalında değerlendirecekmiş...

Bu tip kulislere itibar eden bir adam değilim, böyle bir şeye de ihtimal vermiyorum ama bu söylentinin dumanı bir hayli yoğun. Dur bakalım!

Posta

mesut yar , fox tv