FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçmesinin ardından FOX TV'de sabah haberlerini sunacak isim belli oldu.

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte FOX TV'nin deneyimli haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye geçtiğini duyurdu. Küçükkaya'nın ayrılığının ardından Fox TV sabah haberlerini sunacak isim de belli oldu.



Medyaradar'ın haberine göre; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti.

İlker Karagöz, FOX TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu. Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak.



Öte yandan her yeni yayın döneminde olduğu gibi, Karagöz’ün programdaki ilk konuğu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.