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Fox TV'nin ''Maske Kimsin Sen'' programına incelemesi

Fox TV'nin ''Maske Kimsin Sen'' programına incelemesi

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından FOX TV'de yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" isimli program hakkında açıklama yaptı. Uslu, söz konusu program hakkında inceleme başlatılacağını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" isimli program hakkında inceleme başlatacak.

Programda ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor. Programa, kullanılan maskelerin çocukları olumsuz etkilediğine ilişkin tepkiler geldi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, prgram hakkında inceleme başlatılacağını söyledi.

Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" dedi.

A HABER HEDEF ALMIŞTI

A Haber, daha önce programı "Gizli satanizm propagandası mı" başlığıyla ekrana taşımıştı. 

 67 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Programın yayınlandığı 67 ülke arasında, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kamboçya, Brazilya, Şili, Çin, Danımarka, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Litvanya, Meksika, Panama, Filipinler, Romanya, Portekiz, Peru, Rusya, İsveç, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Vietnam yer alıyor. 

 

Etiketler maske kimsin sen inceleme rtük fox tv
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