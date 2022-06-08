Fulya Öztürk pes etti!

FOX’ta yayınlanan “Fulya İle Umudum Olsun” programının sunucusu Fulya Öztürk, yeni sezonda program yapmayı bırakacağını ve muhabirliğe geri döneceğini açıkladı.

Uzun yıllar muhabirlik yaptıktan sonra FOX’ta yayınlanan “Fulya ile Umudun Olsun” programını sunmaya başlayan Fulya Öztürk, kariyeriyle ilgili yeni bir karar aldı. Öztürk, muhabirliğe döneceğini ve artık program yapmak istemediğini söyledi. Kararını FOX yönetimiyle de paylaştığını ifade eden Öztürk, “Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum.” dedi.