  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Fulya Öztürk pes etti!

Fulya Öztürk pes etti!

Fulya Öztürk pes etti!

FOX’ta yayınlanan “Fulya İle Umudum Olsun” programının sunucusu Fulya Öztürk, yeni sezonda program yapmayı bırakacağını ve muhabirliğe geri döneceğini açıkladı.

Uzun yıllar muhabirlik yaptıktan sonra FOX’ta yayınlanan “Fulya ile Umudun Olsun” programını sunmaya başlayan Fulya Öztürk, kariyeriyle ilgili yeni bir karar aldı. Öztürk, muhabirliğe döneceğini ve artık program yapmak istemediğini söyledi. Kararını FOX yönetimiyle de paylaştığını ifade eden Öztürk, “Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum.” dedi.

Etiketler Fulya Öztürk fulya ile umudun olsun muhabirlik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Uzan ''sürprizlerim var'' diyerek açıkladı: ''Ekim ayını bekleyin''
Dolar, Euro ve altında durmak yok, uçuşa devam!
Kanser aşısı müjdesi! Uğur Şahin ve Özlem Türeci başardı!
Erdoğan'dan AK Parti'ye çok özel talimat
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: ''Bana yapılanlar nedeniyle bu kadar kaldım...''
Kulislerden olay olacak iddia: ''AK Parti yeni bir açılım süreci hazırlığında''
Ünlü isimlerin yeni ''ek geliri'' bu oldu! Sadece 1 dakikada binlerce TL kazanıyorlar
Güldür Güldür Show'dan 6'lı masa skeci
Kira zam kısıtlamasına göre örnek kira zammı hesaplamaları
10 firmanın son 10 seçim anketinin sonuçları