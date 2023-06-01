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GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar da

GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar da
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GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar, Nisan ayında gerçekleşen satışın ardından platformdaki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine veda etti.

Nisan ayında Rams Türkiye Grubu’na satılan GAİN’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar, platforma veda etti.

Aralık 2020’de yerli sermaye ile yayın hayatına başlayan GAİN, geçen Nisan ayında, başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere, sağlık, mobilya sektöründe de faaliyet gösteren Rams Türkiye Grubu’na satılmıştı.

1 Haziran’a kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edeceği açıklanan GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar, bugün yayınladığı mesajla platforma veda etti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Akpınar, şunları söyledi:

Bu bir veda mesajıdır. 4 yıllık emek ile 2,5 yıl önce yayın hayatına ‘Güzel Ahlak, İyi Niyet’ ilkesiyle başlayan Gain'ime bugün itibarıyla veda ediyorum. Güzel günlerimize, canım temiz ekibime veda ediyorum. Siz, bizimle aynı yolu ve duyguyu paylaşan, niyetimizi gören ve anlayan değerli üyelerimize veda ediyorum. Kirlenmeden, kimseye boyun eğmeden, doğru, dürüst, sağduyulu, başkalarının bakış açılarını göstermeye çalışan, özgürlüğün ve özgürlüğün hakkını önemseyen, azınlığın derdini umursayan, menfaat yerine insana odaklanan canım Güzel Gain'im artık benim değil, başkasınındır. Bundan sonrası bana ait değil, onlarındır. Yolu açık olsun. Türkiye ile ilgili de çok şey yazardım ama bildiğiniz şeyler. İyi dileklerle hoşça kalın... Bir gün tekrar buluşmak dileğiyle...

2019'da Filli boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin tamamını Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e satan Akpınar, 2020'de Gain Medya'yı kurmuştu.

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