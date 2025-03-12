Gazete Duvar kapanıyor

Türkiye'de 2016 yılında kurulan Gazete Duvar, değişen Google algoritması nedeniyle yaşadığı trafik ve gelir kaybı nedenlerinden dolayı yayın hayatına son verme kararı aldı.

Türkiye'de 2016 yılında Vedat Zencir tarafından kurulan Gazete Duvar ekonomik nedenlerle faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

Duvar'da program ve köşe yazarlığı yapan gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından kapatma kararına ilişkin "Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı" dedi.

Bahadır Özgür “2016'dan beri yayın yapan Gazete Duvar kapandı. Zor zamanda başlayıp, kısa sürede dijital gazetecilikte kaliteli ve iyi deneyim yarattı. Ben de uzun süredir, severek yazıyordum. Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı. Duvar emekçilerine teşekkürler ve geçmiş olsun” dedi.

Osman Çaklı da “Ne desem bilemiyorum. Çok şey öğrendiğim, çalışmaktan gurur duyduğum, her virgülün, noktanın gazetecilik adına peşine düşen, öylesi hassas gazetecilik yapan bir yerdi. Gazete Duvar'ın bugün itibariyle kapatıldığını öğrendik” diye yazdı.

Öte yandan Gazetede tazminat hakkı olan çalışanlara haklarının verileceği belirtildi.

Kapanma nedeni; değişen Google Algoritması ve ilan gelirlerindeki düşüş

Kamuoyunda çıkan “toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, o yüzden kapandı" tarzındaki haberlerle ilgili Gazeteciler Sendikası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sendikamızın 6 yıldır örgütlü olduğu ve toplu iş sözleşmesi imzaladığı Gazete Duvar ne yazık ki bugün yayın hayatına son verdi.

Nedeni, tüm bağımsız/alternatif medyanın içinde bulunduğu ekonomik açmazdır.

Google'ın art arda yaptığı algoritma değişiklikleri nedeniyle ziyaretçi sayısı ve buna bağlı olarak ilan gelirlerinde yaşanan büyük düşüş Gazete Duvar'ın sürdürülebilirliğini işveren nezdinde ortadan kaldırdı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan “toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, o yüzden kapandı” gibi açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Sendikayı işyeri kapatan, üyelerini işsiz bırakan bir kurum gibi göstermek, gazetecilerin örgütlülüğüne yapılan bir saldırıdır.

Gazete Duvar’daki üyelerimiz başta olmak üzere tüm gazetecilerin hakları için mücadeleye devam edeceğiz."