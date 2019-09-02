24 TV ve Star gazetesi kapatılıyor !

Medyaradar'ın haberine göre; 24 TV ve Star gazetesinin kısa bir süre içinde kapatılması bekleniyor.

Grubun elindeki bir diğer televizyon kanalı 360 TV’nin ise yayın hayatını sürdüreceği öğrenildi.

TürkMedya’ya bağlı Akşam gazetesinin yoluna devam edeceği bilgisine ulaşılırken Güneş gazetesinin ise dijitale geçeği gelen haberler arasında.

Karamehmet’in elindeyken TMSF tarafından el konulan TürkMedya, 2013 yılında AKP iktidarına yakın Ethem Sancak tarafından satın alınmıştı.

Sancak 2017 yılında medya grubunu AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ’a sattığını duyurmuştu.

Grubun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti’deyken her ay yaklaşık 10 milyon lirayı bulan bir "reklam geliri" elde ettiği de ortaya çıkmıştı.