Abdulkadir Selvi'nin deprem yazısında büyük hata

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bugünkü köşesinde 17 Ağustos 1999 Marmara depremine atıfta bulundu. Selvi, yazısında "O zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit, millete liderlik yapamamıştı" ifadesini kullandı ancak 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sırasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di.

Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer, 16 Mayıs 2000'de cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

"İŞTE BU YÜZDEN SENİ SEVİYORUZ KOCA YÜREKLİ ADAM"

Selvi yazısında "Erdoğan’ı cenazeye omuz verirken izledim. Koca yürekli bir adam, bir milletin yükünü omuzlarında taşır gibiydi. İşte bu yüzden seni seviyoruz koca yürekli adam" ifadelerini kullandı.