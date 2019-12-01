Abdurrahman Dilipak'tan tepki çeken ''erken evlilik'' yazısı !

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın çocuk yaşta evliliği savunduğu yazısı tepki çekti. Dilipak, "Erken evlilik konusunda devletin müdahaleci tavrı kabul edilemez." dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde erken yaşta evliliği savundu.

Erken yaşta evlilik için devletin müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Dilipak, “Çocuk gelin’ hikayesi, aile ile ilgili birçok ön yargıda olduğu gibi büyük ölçüde bir algı operasyonunun parçasıdır” dedi.

Dilipak, “Geçen gün yine erken evlilik, çocuk gelinler konusu gündem oldu. Gay ve lezbiyenlerin birlikte yaşaması bireysel ve çağdaş bir tercih olarak hoşgörüyle karşılanırken, erken evlilik konusunda devletin müdahaleci tavrı kabul edilemez.

Bu konudaki sınır, kişinin inancıdır. Bu konudaki temel çerçeve ‘Mal, can, namus akıl-inanç ve nesil emniyeti’ ile sınırlıdır. Bu korunan 5 temel esasa açık ve yakın tehdit oluşturmayan hiçbir düzenleme devletin müdahalesine açık değildir. Aile toplumun kozmik odasıdır.

Devletin müdahalesine kapalıdır. “Çocuk gelin' hikâyesi, aile ile ilgili birçok ön yargıda olduğu gibi büyük ölçüde bir algı operasyonunun parçasıdır” ifadesini kullandı.

Dilipak yazısında şunları söyledi:

“Aile konusunda devlet gölge etmesin başka ihsan istediğimiz yok. Adaleti sağlasın yeter. Şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, meşru müdafa dışında, o da ölçülü olmak şartı ile suçtur!

Siyasetçi ve bürokrat toplumun kozmik odasına fincancı dükkanına giren fil gibi dalmasın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kaş yapayım derken göz çıkarılıyor. Aile Mahkemelerine gidip birkaç duruşma izleyen bir bekar kolay kolay evlenemez. Cinayet, şiddet, intihar boşanma tavan yapıyor”