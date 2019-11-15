Ahmet Altan'ın tutukluluğa itirazına ret!

1138 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilen, bir hafta sonra yeniden tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Altan’ın yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu şu mesajı paylaştı: "Ahmet ALTAN’ın tutukluğuna yaptığımız itirazı 28. AĞM reddetti. Kararı öğrenmek için adliyeye bu kez gitmedim. Nasılsa tebligat sahibine değil malum medya adreslerine yapılacaktı. Nitekim öyle oldu ..."

Çalıkuşu, savcılığın tahliyeye itirazını öğrenmek için üç gün adliyeye gitmiş, karar önünde yazılmasına rağmen mahkemeye yeni atanan mahkeme başkanı kararın Çalıkuşu’ya verilmemesi talimatı vermişti. Çalıkuşu kararı Sabah gazetesinden öğrendiğini açıklamıştı.

