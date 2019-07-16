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  4. 16 Temmuz 2019 09:36

Ahmet Hakan'dan ilginç sözler: ''Annemi bile inandıramadım''

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Demirören Medya’nın başına getirileceği iddialarına, "Tek harfi bile doğru değil. Haberlerin doğru olmadığına annemi bile inandıramadım." dedi.

Ahmet Hakan'dan ilginç sözler: ''Annemi bile inandıramadım''
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Gazeteci ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın, Demirören Medya'nın başına getirileceği iddia edilmişti.

Hakan, bugünkü köşesinde bu iddialara yanıt verdi.

Haberlerle ilgili "palavra" diyen Ahmet Hakan, "Yok bir makama geliyormuşum da, yok toplantıya çağrılmışım da yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de... Telefonum hiç durmadı dün... Arayan arayana... Herkese hep aynı cevabı veriyorum: Tek harfi bile doğru değil.

Annemi bile inandıramadım internet sitelerinin gazladığı o palavranın palavrası haberlerin doğru olmadığına..." dedi.

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