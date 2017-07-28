Ahmet Şık'tan karar sonrası olay konuşma

Ahmet Şık kararın açıklanmasından sonra tarihi bir konuşma yaptı.

Ahmet Şık kararın açıklanmasından sonra tarihi konuşmasında, "Bugün burada çıkan karar diyor ki "Size diz çöktüreceğiz..." Bütün zorbalar, tüm tetikçileriyle bu organize örgütün tüm adamları bilsinler ki, kendi adıma diyorum, buna tüm arkadaşlarımı da dahil ediyorum, ben sadece anne babamın elini öpmek için eğildim, bundan sonra da böyle devam edeceğim." dedi.

FATMA ŞIK: GERÇEKLER YERİNİ BULACAK

Ahmet Şık’ın annesi Fatma Şık ise duruşmadan çıktıktan sonra mahkemenin kararına tepki gösterdi. Fatma Şık, şunları söyledi: “Kesinlikle adalet yok adalet satılmış. Burası hukuk devleti olsaydı oğlum içeride olmazdı. Bu ilk değil. Ama dimdik ayaktayım. Gerçekler yerini bulacak. Allah kahretsin. Yaşasın adalet, yaşasın özgürlük. Adalet sarayları başlarına yıkılacak.”