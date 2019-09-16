Akit yazarından CHP'li vekillere: ''Ulan öküzler''

Ali Karahasanoğlu, CHP'li vekillerin “Cumartesi Anneleri” eylemine katılırken Diyarbakır'da HDP binası önünde bekleyen annelere gitmemeleri eleştirisini yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) vekiller Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal'’a "Ulan öküzler, ben size 'alçaksınız' derim, 'teröristsiniz' derim” ifadelerini kullanan Karahasanoğlu “Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur olmasa ne olur?" dedi.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sezgin Tanrıkulu için söylüyorum.. Mahmut Tanal için söylüyorum.. Bulunmasını istediğiniz çocukların hemen tamamı, sizin partinizin koalisyon ortaklığı döneminde kayboldu.

Ama sizler.. Kendi partinizin önünde yapmanız gereken gösteriyi, gidip başka yerlerde yapıyorsunuz..



Derdinizin, ‘kaybolan çocukları’ bulmak olmadığını da, Diyarbakır annelerine destek vermemekle ispatlıyorsunuz..

Şunu da kabul ederim. ‘Ben, Cumartesi annelerinin eylemine gitmek istiyorum’ dersiniz..

'Var, git' deriz.. ‘Niyetini, samimiyetsizliğini gösterdin’ deriz.. Destek vermeyiz, normal bir tavır olarak yorumlamayız ama..

Ölümüne size karşı da çıkmayız..

Ama sizler..

Cumartesi anneleri için gösteriye gidip, 25 yıl önce kendi koalisyon ortaklığınız döneminde kaybolan insanlar üzerinden, bugünkü iktidarı suçlarken..

Diyarbakır'da, çocukları dağa kaçırılan annelerin eylemleri için, 'Köpürtülüyor. Devlet organize ediyor, kayyım atamalarını gözlerden kaçırmak için devletin bir operasyonu' derseniz.

Ben size.. 'Alçaksınız' derim 'Ahlaksızsınız' derim. 'Namussuzsunuz' derim.. 'Teröristsiniz' derim..

Ulan öküzler..

Velev ki devletin böyle bir niyeti olsun..

O annelerin çocukları dağa kaçırılmış mı?

Kaçırılmış.

Anneler, çocuklarının dönmesi için eylem yapıyorlar mı? Yapıyorlar..

Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur..

Olmasa ne olur?”