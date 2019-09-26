Albayrak'tan Evrensel'e 200 bin liralık dava

Evrensel yazarı Ceren Sözeri’nin, 31 Mart seçimleri sonrasında kaleme aldığı “AKP’ye kim oy kaybettirdi?” başlıklı yazı nedeniyle açılan dava 4 Mart 2020’de görülecek.

Konu hakkında Twitter’dan bir açıklama yapan bulunan Sözeri, “Yazı esasen Anadolu Ajansı eleştirisiydi. Arada geçen iki cümleye Serhat Albayrak alınmış ancak düşünce özgürlüğü zemininde tartışmaya tenezzül etmeyip davayı ticaret mahkemesinde açtı. İki cümlem Serhat Albayrak’ı zarara uğratmış” diye yazdı.

Serhat Albayrak ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce, “Paradise Papers” belgeleri hakkında haber yapan gazeteci Pelin Ünker ve Evrensel gazetesi sorumlu müdürü Çağrı Sarı’ya da dava açmıştı. İki dava zaman aşımı nedeniyle düşmüştü.