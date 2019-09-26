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  4. 26 Eylül 2019 13:52

Albayrak'tan Evrensel'e 200 bin liralık dava

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Evrensel yazarı Ceren Sözeri’nin bir yazısı nedeniyle gazeteye 200 bin liralık tazminat davası açtı.

Albayrak'tan Evrensel'e 200 bin liralık dava
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Evrensel yazarı Ceren Sözeri’nin, 31 Mart seçimleri sonrasında kaleme aldığı “AKP’ye kim oy kaybettirdi?” başlıklı yazı nedeniyle açılan dava 4 Mart 2020’de görülecek.

Konu hakkında Twitter’dan bir açıklama yapan bulunan Sözeri, “Yazı esasen Anadolu Ajansı eleştirisiydi. Arada geçen iki cümleye Serhat Albayrak alınmış ancak düşünce özgürlüğü zemininde tartışmaya tenezzül etmeyip davayı ticaret mahkemesinde açtı. İki cümlem Serhat Albayrak’ı zarara uğratmış” diye yazdı.

Serhat Albayrak ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce, “Paradise Papers” belgeleri hakkında haber yapan gazeteci Pelin Ünker ve  Evrensel gazetesi sorumlu müdürü Çağrı Sarı’ya da dava açmıştı. İki dava zaman aşımı nedeniyle düşmüştü.

 

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