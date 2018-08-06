Anıtkabir'i ''türbe'', Atatürk'ü ziyaret edenleri de cemaat ilan etti

Selahaddin E. Çakırgil, “Cemaat’ tartışmaları etrafında..” başlıklı köşesinde, cemaatler üzerine yazdıktan sonra yazısının sonunda “Bir de, halkının büyük ekseriyeti Müslüman olan ülkemizde 100 yıldır en yaygın ve etkin cemaat olan ve zorla, resmen, biat ettiren ‘kemalist-laik cemaat’i sakın unutmayalım” ifadelerini kullandı.

“Laik-kutsal türbe” sözleriyle Anıtkabir’i hedef alan Çakırgil, şunları yazdı: “Kutsala karşıolmak’ adına hareket eden bu ‘laik cemaat’ de kendi kutsalını dayatmak için, bir ‘laik-kutsal türbe’ de icâd etmedi mi ve yalnız siyasîler değil, nice sosyal gruplar da açık veya gizli baskıyla oraya götürülmüyor mu?”