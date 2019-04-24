Ankara Barosu'ndan Turgay Güler hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde linç girişiminde bulunanlar ve azmettirenler hakkında insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda; Hakkari’de şehit düşen er Yener Kırıkçı’nın, Ankara Çubuk İlçesi Akkuzulu mahallesindeki cenaze törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi hatılatıldı. Yaşananların açıkça linç çağrısı olduğu belirtilen suç duyurusunda olayın tesadüf değil, planlı olduğu vurgulandı. Olayın planlı olduğunun en önemli göstergesi olarak Güneş Gazetesi'nin "Mutlu musun Ekrem" başlıklı manşeti gösterildi.

Suç duyurusunda, şüpheliler hakkında TCK'nin 77 ve 216. maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle kamu davası açılması ve eyleme bizzat katıldığı tespit edilenlerin belirlenerek tutuklanması talep edildi.

CHP TEP GÖSTERMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, Hakkari'de 4 askerin şehit olmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile servis eden Güneş gazetesine tepki göstermişti.

Emir, "Gencecik askerlerimiz can vermişken ve 81 milyonun yüreği kanıyorken bu paçavrayı basan beyler birkaç oy için şehit kanı üzerinden çamur atmaktan utanmıyorlar. Terörden beslenmek tam da budur." ifadelerini kullanmıştı.

ALAKASIZ SORULARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, 31 Mart seçimleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ülke TV'de yayınlanan programına kabul etmişti. Güler'in İmamoğlu'na yerel seçimlerle alakası olmayan sorular sorması tepkilere neden olmuştu.

