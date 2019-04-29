AYM Cumhuriyet davası için toplanacak !

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, gazetecilik faaliyetinin doğrudan yargılama konusu yalıp mahkum edildiği Cumhuriyet davasına ilişkin yapılan bireysel başvuruları 2 Mayıs’ta esastan görüşecek.

2 Mayıs’taki gündem sırasında halen tutuklu olan gazeteci yazar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın arasında bulunduğu 4 gazetecinin de durumu da ele alınacak. Verilecek karar, Türkiye’de yargılanan gazeteciler için emsal teşkil edecek ve özgürlüklerine kapı arayabilecek.

Gazetemize yönelik 31 Ekim 2016’da yapılan operasyonlar sonucunda eski yazar ve yöneticimiz olan 12 kişinin tutuklanması üzerine avukatlar Tora Pekin ve Abbas Yalçın, 26 Mayıs 2016’da Anayasa Mahkamesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018’de karar vermiş ve dönemin Cumhuriyet yazar ve yöneticilerini haberleri delil göstererek “örgüte yardım” suçundan mahkum etmişti. Bu süreç içerisinde dosyayı görüşmeyen AYM’nin ilgili bölümü, Temmuz 2018’de dosyayı görüşerek başvuruları Genel Kurul’a sevk etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2 Mayıs’ta Cumhuriyet dosyasını görüşme kararı aldı. Bu kapsamda eski Cumhuriyet İcra Kurulu Bakanı Akın Atalay, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, dönemin yazarı Kadri Gürsel, dönemin muhabiri Ahmet Şık ve eski Vakıf Üyesi Önder Çelik’in dosyaları görüşülecek. Yüksek Mahkeme’nin dosyayı görüşürken diğer Cumhuriyetçilerin başvurularını da gündeme alabileceği belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde yer alan gündemde, konu “Başvuru; gazeteci olan başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklamaya konu suçlamaların ifade ve basın özgürlükleri kapsamındaki eylemlere ilişkin olması nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir” şeklinde yer aldı.

Anayasa Mahkemesi’nin vereceği olası ihlal kararı, cezaları kesinleştiği için hafta başında cezaevine giren Önder Çelik’in yanı sıra Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper için de örnek olabilecek. Kararla birlikte infazın durdurulması ve Cumhuriyetçilerin serbest bırakılması bekleniyor.