Barış Pehlivan’a cezaevinde darp kamerada!

Barış Pehlivan ve avukatlarının konuyla ilgili suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, savcılık darp olmadığını ileri sürerek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.
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Görüntülerde, gardiyanın, Pehlivan’ı Silivri Cezaevi’ne getiren kolluk görevlilerini cezaevinden çıkardıktan sonra odaya yeniden girdiği görülüyor. Odada oturarak bekleyen Pehlivan’ın arkasından yaklaşan gardiyan sol eliyle Pehlivan’ın sırtına vuruyor. Gardiyanın vurmasının ardından eğilerek 1-2 saniye Pehlivan’a bir şeyler söylediği görülüyor.
İddianamede de savcılar darp olayın olmadığını ileri sürmüş ve “dezonformasyon faaliyeti” ifadesini kullanmıştı.
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