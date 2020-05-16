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  4. 16 Mayıs 2020 10:06

Barış Pehlivan’a cezaevinde darp kamerada!

MİT Yasasına muhalefet ettiği iddiasıyla 6 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın bir gardiyan tarafından sırtına vurularak darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

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Barış Pehlivan ve avukatlarının konuyla ilgili suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, savcılık darp olmadığını ileri sürerek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

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Görüntülerde, gardiyanın, Pehlivan’ı Silivri Cezaevi’ne getiren kolluk görevlilerini cezaevinden çıkardıktan sonra odaya yeniden girdiği görülüyor. Odada oturarak bekleyen Pehlivan’ın arkasından yaklaşan gardiyan sol eliyle Pehlivan’ın sırtına vuruyor. Gardiyanın vurmasının ardından eğilerek 1-2 saniye Pehlivan’a bir şeyler söylediği görülüyor.

İddianamede de savcılar darp olayın olmadığını ileri sürmüş ve “dezonformasyon faaliyeti” ifadesini kullanmıştı.

Tele1

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