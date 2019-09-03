Barış Yarkadaş: ''SÖZCÜ, medyanın hava deliğidir''

Yarkadaş, Çarşamba günü görülecek olan dava öncesi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Yarın sabah İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki yıldır süren akla ve mantığa uymayan, vicdanlara sığmayan @gazetesozcu'nün davası var. Dün gece @tele1comtr'de @murattaylan72'ın programında da söyledim. Bir kez daha yinelemek istiyorum: Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin ve yargılanan diğer arkadaşlarımızın terör örgütü FETÖ'ye yardım etmekle suçlanması, elini vicdanına koyan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir isnattır! Kurulduğu günden bu yana FETÖ karşıtı bir yayın çizgisi izleyen ve bu yüzden FETÖ ile 37 kez

mahkemelik olan SÖZCÜ'ye "FETÖ'cü" suçlaması yöneltmek, güneşi balçıkla sıvamaya çalışmaktan başka bir şey değildir.

SÖZCÜ, Atatürkçü, yurtsever ve demokrasi yanlısı çizgisiyle medyanın en karanlık döneminde topluma bir hava deliği açtı. Şimdi o hava deliği asılsız suçlamalar

ile kapatılmak isteniyor. Tel tel dökülen bir iddianame yüzünden, @gazetesozcu çalışanları üzerinde 'Demokles'in Kılıcı' sallandırılıyor. 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar, medyamız açısından da bir turnusol işlevi görecek. AKP karşıtı medyanın kaderi de bu davayla çizilecek. Emin Çölaşan'ın bile FETÖ'cülükten yargılanıp ceza alması, FETÖ torbasını daha da genişletebilecek. Tam da yargı reformunun konuşulduğu şu günlerde verilecek olan aleyhte bir karar, yüzde yirmi düzeyinde olan adalete inancı tamamen sona erdirecek.

@gazetesozcu'ye yönelik bu haksız ve hukuksuz dava bir an önce beraatle sonuçlanmalı; gazete çalışanları ile okurlarının yaşadığı mağduriyete son verilmelidir. Cezaevinde bulunan 145 gazeteciye, yeni isimler eklenmemelidir. Yarın sabah adalet için Çağlayan'da buluşalım.