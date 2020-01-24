Birgün çalışanlarının basın kartları iptal edildi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birgün gazetesinden bir çok ismin basın kartını iptal etti.

Birgün gazetesinden yapılan açıklamada "Aylardır devam eden ‘basın kartı değişiklik çalışması’ boyunca sürecin neden bu kadar uzadığına dair İletişim Başkanlığı’ndan gazetemize hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bu uzun süreç sonunda ise bazı çalışan, yazar ve yöneticilerimizin basın kartları iptal edildi. Söz konusu iptal hakkında herhangi bir resmi bildirim yapılmadı" dendi.

Basın kartları iptal edilen Birgün yönetici ve çalışanları şöyle:

İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, Yayın Koordinatörleri Yaşar Aydın ve İbrahim Varlı, Ek Yayınlar Sorumlusu Berkant Gültekin, yazarımız Doğan Tılıç ve Ankara muhabirlerimiz Hüseyin Şimşek ile Oktay Evsen.