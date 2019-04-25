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  4. 25 Nisan 2019 09:47

Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer yazarına soruşturma

Birgün Gazetesi yazarı ve Artı1 TV’de sunuculuk yapan Erk Acarer hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer yazarına soruşturma
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Muhabere Şube Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer hakkında bir ihbar yapıldı. İhbarda Erk Acarer'in sosyal medya hesabında halkı devlete karşı kışkırtma politikası yaptığını beyan eden ihbarcı Acarer'in cezalandırılmasını istedi. Emniyet güçleri tarafından Acarer'in sosyal medya hesapları inceleme altına alındı. İncelemede Birgün Gazetesi yazarının toplumu kışkırtacak nitelikte haberler paylaştığı ve suç içerikli olabileceği düşünülen paylaşımları tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet güçleri tarafından tutulan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık tarafından Erk Acarer hakkında soruşturma başlatıldı.

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