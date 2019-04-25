Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer yazarına soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Muhabere Şube Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer hakkında bir ihbar yapıldı. İhbarda Erk Acarer'in sosyal medya hesabında halkı devlete karşı kışkırtma politikası yaptığını beyan eden ihbarcı Acarer'in cezalandırılmasını istedi. Emniyet güçleri tarafından Acarer'in sosyal medya hesapları inceleme altına alındı. İncelemede Birgün Gazetesi yazarının toplumu kışkırtacak nitelikte haberler paylaştığı ve suç içerikli olabileceği düşünülen paylaşımları tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet güçleri tarafından tutulan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık tarafından Erk Acarer hakkında soruşturma başlatıldı.