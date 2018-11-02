Cem Küçük açıkladı, Demirören yanıtladı: Milliyet gazetesi kapatılacak mı ?

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programı bugün de çarpıcı gelişmeler ile devam ediyor. Program sunucusu Cem Küçük Milliyet hakkında bir iddiada bulundu. Küçük, Milliyet gazetesinin kapanacağı açıklayarak internetten devam edeceğini söyledi.

Küçük'ün bu iddiası medyaya bomba gibi düşerken Demirören Grubu'ndan merakla beklenen açıklama Demirören Medya Grubu Başkanı ve Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'dan geldi.

Soysal Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün Milliyet'in kapatılacağı ve yayın hayatına dijital ortamda devam edeceği iddialarını yalanlayarak "Asılsız, gerçek dışı iddia ve ithamları şaşkınlık içerisinde okudum." dedi.

Konuyla ilgili hukuki işlem yapılacağını belirten Soysal, açıklamasına şöyle devam etti:

"Daha önce de belirttiğim gibi Milliyet gazetesi 68 yıllık geçmişi ile daima Türk basınının en önemli yayın kuruluşlarından biri olmuştur. Demirören Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına dün olduğu gibi, bugün ve yarın da geleneklerine bağlı olarak sadece bir internet sitesi olarak değil, yazılı basın olarak da devam edecektir. Gazetemiz hakkında sürekli olarak çıkarılan asılsız haberlere istinaden son kez belirtmek isterim ki, Milliyet'in geleceğine yönelik farklı bir tasarrufumuz söz konusu değildir ve olmayacaktır. Gazetemizin marka değerini kamuoyu ve okuyucu nezdindeki itibarını zedelemek üzere yapılan bu asılsız açıklamaları şiddetle kınamakla birlikte, okurlarımıza olan saygımız ve bu hususta onlarla aramızdaki sadakat akdine bağlılığımız sebebiyle konuyla ilgili olarak tüm hukuki ve yasal açıdan gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VATAN GAZETESİ KAPANDI

Doğan Medya Grubu’nu bünyesine katan Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi’nin basılı yayınını kapatma kararı almıştı. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan, çalışanlara "Bugün son baskıyı yapıyoruz" dedi.

HABERTÜRK GAZETESİ DE KAPANMIŞTI

Geçtiğimiz ay ise Gazete Habertük yayın hayatına son vermiş ve gazeteyi kapatarak yoluna internet medyası üzerinden devam etme kararı almıştı.



Demirören'in satın aldığı Vatan gazetesi kapandı