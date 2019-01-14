Cem Küçük: ''Sözcü'ye kayyum atanacak''

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugün medyaya bomba gibi düşen bir iddiayı köşesine taşıdı. "İddiaya var mısınız" diyen Küçük, "Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ödeyeceksiniz. Sözcü'ye de kayyum gelecek. Tarihin çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız." dedi.

Küçük'ün iddialarının satırbaşları şöyle:

"Her ülkenin millî güvenlik sırları olur. Devletin sırları ifşa edilmez. Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele eden Türkmenlere gönderdiği silahları terör örgütüne yolladığı algısı oluşturmak için bunları yapanlar sonucuna katlanır. Sözcü bu haberle açıkça millî güvenliği ihlal etti. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanı Yasası çok açık. "Türkiye El-Kaide'ye yardım etti" ağır suçlamadır. İddianame çok açık. Tek başına FETÖ'nün sözcülüğünü yapan bu haber bile Sözcü'ye kayyum gelmesi için yeterli.

Zaten hukuk adamlarımız bu yasayı işletiyorlar. İkinci iddianame davası nisan ayında başlayacak. O tarihe bile gerek kalmadan Sözcü'ye kayyum gelecek ve Sözcü TMSF'nin bir şirketi olacak. Millete ettikleri ihanetin bedelini ağır ödeyecekler. Ayrıca şu anda 17-25 Aralık sonrası Sözcü'de başta Soner Yalçın olmak üzere hepsinin bu konularda yazı yazan köşe yazılarının bütün makaleleri tek tek inceleniyor.

İDDİAYA VAR MISINIZ?

Neticede Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediniz, ama başaramadınız. Türkiye teröristlere yardım ediyor dediniz. Devlet sırlarını ifşa ettiniz. Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ağır ödeyeceksiniz. Sözcü'ye de kayyum gelecek. Tarihin çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız. İddiaya var mısınız?"





