Cumhuriyet Gazetesi çalışanları yeniden cezaevinde

Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezasına mahkum edilen ve mahkumiyet kararı onanan Cumhuriyet gazetesinin eski çalışanlar bugün yeniden cezaevine girdi. Silivri ve Maltepe cezaevlerinde yeniden hapis yatmak istemeyen gazeteciler, İzmit Adliyesi'ne teslim oldu. İnfaz işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevine gönderildi. Musa Kart ve arkadaşları kendilerini Kandıra Cezaevi'ne götürecek araca binerken gazetecilere 'Haydi hoşçakalın arkadaşlar, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın' diye seslendiler.

Cumhuriyet gazetesi davasında hapis cezasına çarptırılan eski çalışanlar hakkındaki kesinleşme kararı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nden İnfaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığı da müddetname (cezaevine giriş ve çıkış tarilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı evrak) hazırladıktan sonra 7 isim hakkında yakalama kararı çıkarıp emniyete yolladı.

Gazeteci Kadri Gürsel'e ise ceza miktarının azlığı dikkate alınarak davetiye gönderildi. Gazeteci Kadri Gürsel dışındaki 7 isim, Silivri cezaevinde hapis yatmak istemedikleri için infaz işlemlerini yapmak için avukatlarıyla birlikte İzmit Adliyesi'ne teslim oldu.

Ailelerinin de eşlik ettiği gazeteciler burada adliye önünde kısa bir açıklama yaptı. Burada konuşan Musa Kart, “Gazetecilerin cezaevi kapılarında açıklama yapmak zorunda kalmadığı günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın” dedi.

YILLARCA FETÖ GERÇEĞİNİ ANLATTILAR

Avukat, yazar Mustafa Kemal Güngör de adliye önünde açıklama yapan isimlerden biriydi. Güngör açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Maalesef hukuku katleden bir kararla mahkum odluk ve bugün de hapse girmek üzereyiz. Aslında Fethullah Gülen'i ve cemaatini, FETÖ gerçeğini Türkiye'ye 35-40 yıldır anlatan gazete Cumhuriyet Gazetesi'dir. Hikmet Çetinkaya'dır. Onun yazılarından, Cumhuriyet'in yazılarından öğrendik biz gerçeği. Fethullah Gülen'i, yarattığı tehlikeyi Türkiye'ye Cumhuriyet Gazetesi anlattı. Fakat ne gariptir ki bizler FETÖ'ye yardımdan mahkum edildik.”

BAĞIMSIZ VE ADİL YARGILAMA OLMADAN…

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Kocaeli Adliyesi'nde kısa bir açıklama yaptı. Tanrıkulu, “6 arkadaşımızın cezası 5 yıldan fazla olduğu için Yargıtay'dan kesinleşecek. Böyle bir garabet var. Yargıtay şimdi o dosyaları bozarsa eğer, bu arkadaşlarımızın içeridiğe geçirdiği süre boşa geçmiş olacak. Bu yargılama sürece adil ve düzgün olmayan, bağımsız ve doğru olmayan bir yargı sürecinden sonra verildi. Bu iddianame ‘bedelini ödeyecekler' talimatından sonra yazıldı” dedi.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da “Bugün arkadaşlarımız kendileri gelip teslim oldular. Bu AKP'ye ve AKP'nin faşizan yönetimine karşı hiçbir geri adım atmayacağımızın bir örneğidir. Mücadele hiç durmadan devam edecek” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDEREİLDiLER

Eski Cumhuriyet çalışanları, infaz işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevine gönderildi.

‘HOŞÇAKALIN ARKADAŞLAR’

Musa Kart ve arkadaşları kendilerini Kandıra Cezaevi’ne götürecek araca binerken gazetecilere ‘Haydi hoşçakalın arkadaşlar, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın’ diye seslendiler.



İnfaz işlemleri sonrasında açıklama yapan gazetecilerin avukatı Tora Pekin, “Cumhuriyet davasında önemli bir dönemece daha geldik. Bize göre haksız ve hukuka aykırı verilen cezalarını çekmek için arkadaşlarımız buraya geldi ve teslim oldular. Bu dosya Türkiye'nin basın özgürlüğünü, kamunun haber alma hakkını ilgilendiren bir dava. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bu dosyayı Yargıtay'ın bozması gerekir. Karar bozulursa yasada bariz bir haksızlık var. Bu arkadaşlarımız 5 yıldan az ceza aldıkları için cezaevine girecekler ve yattıkları süre boşuna olacak” şeklinde konuştu.

NE KADAR CEZAEVİNDE KALACAKLAR?

Cumhuriyet davasında cezası onanıp cezaevine girecek 8 ismin kalacakları süreler şöyle:

Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 23 gün

Kadri Gürsel: 11 ay 27 gün (Gürsel'in cezaevinde kaldığı süre gözetilince cezaevine girip kısa süre içinde çıkması bekleniyor)

Bülent Utku: 1 yıl 7 ay 20 gün

Emre İper: 7 ay 14 gün



Cumhuriyet çalışanlarını uğurlamaya CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve TİP Hatay milletvekili Barış Atay da geldi.