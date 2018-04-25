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  4. 25 Nisan 2018 21:55

Cumhuriyet gazetesi davasında flaş karar !

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi davasında kararını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi davasında flaş karar !
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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

Cumhuriyet gazetesi davasında, Akın Atalay, "örgüte üye olmamakla  birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet gazetesi davasında, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, "örgüte üye  olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle  cezalandırıldı.

Cumhuriyet gazetesi davasında, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya 6 yıl üçer ay, Kadri Gürsel 2 yıl  6 ay, Güray Tekin Öz ve Hacı Musa Kart 3 yıl dokuzar ay, hapis cezasına  çarptırıldı. Mahkeme, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyasının  ayrılmasına karar verdi

AA

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